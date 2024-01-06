Срочное сообщение! Наши бойцы ударили по «Вампиру»: потери ВСУ превзошли ожидания

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки.
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