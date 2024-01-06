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Срочное сообщение! Наши бойцы ударили по «Вампиру»: потери ВСУ превзошли ожидания

Срочное сообщение! Наши бойцы ударили по «Вампиру»: потери ВСУ превзошли ожидания

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
С какой целью столько снарядов выпущено по соснам?Как определить результат.если съехал с позиции?
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7 час.
Guru
Почему сверху коптер с тепловизором не корректирует? Человеческий ресурс дешевле технического?
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4 час.
Сергей Семенов
А вампир то при чём? У копиратора ни рук, ни глаз.
Ответить
2 час.

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