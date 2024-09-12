Удар солнечной плазмы: чем грозит приближающаяся магнитная буря? Ольга ВайленкоСегодня, 12 сентября, ученые Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) предупреждают об опасности удара облака солнечной плазмы по Земле.
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