Москва становится все более зависимой от Пекина — генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Йенс Столтенберг, покидающий в конце сентября пост генерального секретаря НАТО, выступил с предупреждением о том, что авторитарные страны Китай, Россия, Иран и Северная Корея не просто объединяются, но и активно создают антизападную ось.
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