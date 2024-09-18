Москва становится все более зависимой от Пекина — генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Йенс Столтенберг, покидающий в конце сентября пост генерального секретаря НАТО, выступил с предупреждением о том, что авторитарные страны Китай, Россия, Иран и Северная Корея не просто объединяются, но и активно создают антизападную ось.