Орбан высказался о гибели американских военных на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo / Mark Schiefelbein8879 прочтений 3 дня назад Факты гибели американских и европейских военных на Украине свидетельствуют об опасности эскалации и распространения конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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