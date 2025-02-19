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Технологии

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Яркий город: как светодиодные светильники в Самаре делают улицы безопаснее

Яркий город: как светодиодные светильники в Самаре делают улицы безопаснее

Современные города нуждаются в эффективном и надежном освещении. В Самаре светодиодные светильники на столбы постепенно заменяют устаревшие источники света, обеспечивая равномерное и экономичное освещение улиц, дворов, парков и магистралей.

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