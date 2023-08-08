СССР-Россия

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ВАГНЕРОВЦЕВ ЗАБИЛИ КАМНЯМИ: ПРОШЛИ "БАХМУТСКУЮ МЯСОРУБКУ" И ПОГИБЛИ НА КУРОРТЕ

ВАГНЕРОВЦЕВ ЗАБИЛИ КАМНЯМИ: ПРОШЛИ "БАХМУТСКУЮ МЯСОРУБКУ" И ПОГИБЛИ НА КУРОРТЕ

В Краснодарском крае по горячим следам полиция задержала четверых местных жителей с нерусскими фамилиями, которые зверски убили безоружных кубанцев.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, бандитизм. Страшно из дома выходить.
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6 час.
Rabiga Rafikova
Что сказать? Среди людей любой национальности есть нелюди. Но мне не нравится, что вводное предложение данной статьи служит развитию межнациональной розни в стране. Между прочим, фамилия автора статьи тоже нерусская. И у меня ФИО нерусские. И что теперь?
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1 час.
Silver Kont
Черножопые что-то чересчур оборзели, видать, давно не пиZдили хорошенько, &quot;вагнера&quot; в посёлок не заезжали...
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37 мин.

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