ВАГНЕРОВЦЕВ ЗАБИЛИ КАМНЯМИ: ПРОШЛИ "БАХМУТСКУЮ МЯСОРУБКУ" И ПОГИБЛИ НА КУРОРТЕ

Rabiga Rafikova

Что сказать? Среди людей любой национальности есть нелюди. Но мне не нравится, что вводное предложение данной статьи служит развитию межнациональной розни в стране. Между прочим, фамилия автора статьи тоже нерусская. И у меня ФИО нерусские. И что теперь?