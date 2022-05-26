Объектовая противовоздушная оборона НОАК

Музейные ЗРК HQ-2 - копия советского С-75 В прошлом в Китае была построена и поставлена на боевое дежурство развитая многокомпонентная эшелонированная система противовоздушной обороны.
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