Найден новый недостаток электромобилей

Пользователи электромобилей пожаловались на короткий срок службы шин. Пробег некоторых шин на электрокарах составляет от 11 тысяч до 16 тысяч километров, тогда как владельцы бензиновых и дизельных автомобилей меняют резину спустя 80-120 тысяч километров пробега.