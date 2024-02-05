Найден новый недостаток электромобилей

Пользователи электромобилей пожаловались на короткий срок службы шин. Пробег некоторых шин на электрокарах составляет от 11 тысяч до 16 тысяч километров, тогда как владельцы бензиновых и дизельных автомобилей меняют резину спустя 80-120 тысяч километров пробега.
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