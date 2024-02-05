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Найден новый недостаток электромобилей

Найден новый недостаток электромобилей

Пользователи электромобилей пожаловались на короткий срок службы шин. Пробег некоторых шин на электрокарах составляет от 11 тысяч до 16 тысяч километров, тогда как владельцы бензиновых и дизельных автомобилей меняют резину спустя 80-120 тысяч километров пробега.

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