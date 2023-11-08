В Шуйском районе к уголовной ответственности за кражу из дома привлекается ранее судимый местный житель

В пункт полиции №11 Межмуниципального отдела МВД России «Шуйский» в августе текущего года с заявлением обратилась жительница Савинского района, которая пояснила, что после ухода у неё из гостей знакомого, она обнаружила пропажу принадлежащей ей барсетки с банковскими картами.