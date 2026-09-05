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Суть Событий

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"Газпром Арена" выступила с заявлением по поводу концерта Канье Уэста - так будет или нет?!

"Газпром Арена" выступила с заявлением по поводу концерта Канье Уэста - так будет или нет?!

В истории с концертом Канье Уэста в России - новый виток. "Газпром Арена" выступила с заявлением о том, что мероприятий зарубежных артистов на их площадке в октябре не запланировано.

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