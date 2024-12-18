Свердловский областной суд взыскал с юридической компании 165 тысяч за недостоверную информацию

В январе этого года Ольга В. заключила договор с юридической компанией ООО «Линия права», которая обязалась подготовить документы для признания её банкротом и представлять интересы в суде, говорится в сообщении Свердловского областного суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии