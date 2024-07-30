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Прокудин: объекты инфраструктуры пострадали при авиаударах в Херсонской области

Прокудин: объекты инфраструктуры пострадали при авиаударах в Херсонской области

В контролируемой Украиной части Херсонской области прогремели взрывы. Пострадали газопроводы, критическая и припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

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