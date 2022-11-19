Заноза

13 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Малова
    Увы,не страшилки,а реальность. Какой там труп ЕС - не в этом дело.Пока еще он играет какую то роль в мире Финансовый ...Отставить панику ...
  • Владимир Барышев
    Все кто против америкосов,, европейских нацистов и прочих капиталистов  глобалистов, должны иметь возможность и право...В бой против банд...
  • Евгений Алексеев
    Наше руководство боится запустить В Россию столько коммунистов!В бой против банд...

Новая «Барбаросса»: Германия снова готовится к войне с Россией

Новая «Барбаросса»: Германия снова готовится к войне с Россией

Немецкий журнал Spiegel опубликовал изложение секретного отчета Министерства обороны Германии, в котором представлена концепция «стратегической переориентации» Бундесвера перед лицом возможной прямой военной конфронтации с Россией Источник: infosmi.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх