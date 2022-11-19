Новая «Барбаросса»: Германия снова готовится к войне с Россией

Немецкий журнал Spiegel опубликовал изложение секретного отчета Министерства обороны Германии, в котором представлена концепция «стратегической переориентации» Бундесвера перед лицом возможной прямой военной конфронтации с Россией Источник: infosmi.
Немецкий журнал Spiegel опубликовал изложение секретного отчета Министерства обороны Германии, в котором представлена концепция «стратегической переориентации» Бундесвера перед лицом возможной прямой военной конфронтации с Россией Источник: infosmi.
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