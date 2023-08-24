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Шон Мэрион: «Моя техника броска ничем не отличалась от остальных. Идеальный релиз – это просто чье-то мнение. А оно у всех разное»

Чемпион НБА-2011 Шон Мэрион в разговоре с журналистом Брэндоном Робинсоном признался, что не понимает, почему его критикуют за неправильную форму при релизе мяча.

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