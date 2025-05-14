Ростех планирует начать серийное производство более 40 новых видов медизделий

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» планирует в четыре раза нарастить присутствие на рынке медицинских изделий, запустив для этого к 2030 году серийный выпуск более 40 новых видов оборудования на сумму более 10 млрд рублей.