В сети обсуждают музыкальную молитву про российские баллистические ракеты и сверхзвуковые самолёты в петербургской церкви пятидесятников

В самой общине объяснили резонанс разницей взглядов на мир. В церкви «Миссия Свет Христа» заявили изданию «Подъём», что текст символичен, а не буквален, и, например, «”сверхзвуковые самолёты” – это прообраз скорости донесения молитвы».