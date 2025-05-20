Китай поддержал прямые переговоры между Россией и Украиной

Китайская Народная Республика поддержала прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, информирует ТАСС.
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