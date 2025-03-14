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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер выбыл до конца сезона

Проперу понадобится операция на правом запястье, после нее он не сможет продолжить принимать участие в текущем сезоне.

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