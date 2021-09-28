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Кончита Вурст - символ того, что песня для Европы уже спета.

Кончита Вурст - символ того, что песня для Европы уже спета.

Численность населения в Европе сокращается, особенно среди коренных жителей. Но вместо всего этого европейцы в своём большинстве против повышения уровня рождаемости, практикуют толерантность, призывают к пропаганде ЛГБТ, свободной любви и т.

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Анна Эржибова
Ну в рф не лучше,к мусорке подходят во все чёрное в магазине во всё чёрное в поликлинике во всё чёрное.......да ещё обещанные мигрантам сабянином за ребёнка 20 тыщ подарки попрут всё чёрное
Сергей
Европа так долго хвасталась, что живет хорошо, что для того, чтобы в этом убедиться, к ним приехало 10 миллионов арабов ))))
Nataly
кончаймолоть глупости откуда цифра в 10 миллионов? не поленилась посмотрела статистику по странам ЕС, опять плюнула ядом от твоего брехливого вранья, уже тошнит.
Сергей
Да я вижу что тебе тошнит, зарыгала весь сайт.
Евгений Гербель
Можно подумать Россия благополучна в этом вопросе🙄🙄🙄😀
Элина Морозова
Да пусть выкандрючиваются как хотят. Быстрее вымрут. Главное чтобы к нам их маразм не переполз..
Nataly
75% жилого фонда РФ аварийное и ветхое жильё, Росстат говорит : число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года до 19,9 млн По данным ведомства, число граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума составляет 13,5% населения страны, демографический крест, но ведь это такая ерунда по сравнению с гниющей Европой у которой только одна проблемка, это покопаться в труселях сограждан выяснить кто с кем и как да в каких позах по скольку раз на день свои естественные потребности удовлетворяет)))))вот уж горе так горе у старушки ЕВРопы, а Мы то что? мы привычные никогда не жили хорошо так и нефиг привыкать какой то там сытости под крышей дома своего)))))))
Nataly
Как часто Вы слышите по телевизору о том, что Европа загнивает, деградирует и разлагается? Как часто Вы слышите выражение «загнивающий запад»? Сейчас я попытаюсь Вам доказать, что в действительности всё не так уж и плохо. Разумеется, Европа большая и включает в себя около 50 стран. И нельзя стричь под одну гребенку. Страны отличаются друг от друга, но если брать отдельные части Европы, то жизнь в них примерно одинаковая. Итак, начнём:-.Европа придаток США? Ситуация с США и Европой постепенно осложняется. Началось это ещё в 1949, когда США создала НАТО. Далее началось втягивание стран в этот блок. Фактически США подчинили себе большую часть Европы. К примеру, США может без проблем поставить войска или военную базу в Польше или другой стране ЕС, не стесняесь суверенитета этих стран. Разумеется, США называет этот взаимовыгодным сотрудничеством, но выгодно ли это Европе? Можно вспомнить план Маршалла, который поставил большую часть Европы в зависимость от США ещё в XX веке. Европа является рынком сбыта товаров США, хотя и США приобретает товары ЕС. Но всё таки Европа находится в большой зависимости от США. США фактически диктует условия странам ЕС и тем приходиться прогибаться под страхом санкций, штрафов, шпионажа и оружия. В Европе нет ничего, но есть всё. Европа не так богата природными ресурсами, кроме, конечно же, стран Скандинавского полуострова, богатых нефтью. Европа не торгует нефтью, газом, золотом, алмазами. Европа, так же как и Япония, научилась максимально пользоваться тем, что у них есть. Эти страны выживают за счёт импорта передовых и качественных товаров, больших налогов и цен. Эти страны не стоят на месте и очень быстро развиваются, внедряют новые технологии, берут максимум от научно-технического прогресса. Ресурсы используются максимально. Ведь не зря ценятся английские, немецкие автомобили, итальянская одежда, швейцарские часы, французское вино. Почти каждая страна славится своим товаром. Также тут огромные рекреационные ресурсы. Много зон отдыха, интересных мест, достопримечательностей для туристов. Здесь Вы найдете очень очень много странных музеев, которые Вас сильно удивят.
Nataly
В Европе люди богаче? Я думаю, всех интересует как живут люди в Европе и могут ли они позволить себе шикарную жизнь, живя на зарплату. Да, зарплаты будут выше в 3-4 раза, чем в РФ, однако и цены будут приличными. Как я уже говорила, в Европе большие налоги, около 40-50%. Опять таки это больше, чем в РФ. Цены также существенно выше. К примеру, в Амстердаме вы будете отдавать около 150€ (10,5т.р) в месяц за транспорт. Люди в Европе не бедные, но при этом они стараются вести себя скромнее и не тратиться на бесполезные вещи. Пенсии довольно высокие и часто пенсионеры могут рассчитывать на безбедную старость, путешествовать и практически не ограничивать себя. Это особенно заметно в странах скандинавского полуострова. Там пенсионеры живут, а не выживают, благодаря деньгам, вырученным от продажи газа. Я очень часто вижу пенсионеров из стран Европы в своём городе Санкт-Петербурге. Также граждане стран ЕС могут получать пособия. Где-то этих денег хватает только на питание, где-то эти пособия составляют до 6 тысяч евро в месяц, но опять таки пособия будут, как правило, на порядок больше чем в РФ. Безопасность Что касается прав и свобод жителей ЕС, то тут всё отлично. В демократических странах есть реальная демократия, а в правовых государствах практически не нарушаются права гражданина. В Европе очень низкая преступность. Я думаю, что это связано с простой порядочностью и честностью граждан. Здесь в магазинах ничего не украдут, а если продавца не будет на месте, то просто оставят деньги и уйдут, и поверьте, не обманут, а оставят столько, сколько это стоит. Тут полицейские подчиняются закону и надёжно защищают своих граждан. В Европе как и в США разрешается быть нетрадиционной сексуальной ориентации, проводить гей-парады и при этому участников вряд ли захотят побить или высказать недовольное мнение. Конечно же в Европе не всё так радужно, есть свои минусы. Теперь, когда рухнул "железный занавес" Вы сами в любое время можете сделать собственные выводы и сравнить жизнь в России и Европе.
Элина Морозова
Европа деградирует. Но нам то какое дело? Нам главное, чтобы они к нам не лезли со своими ЦУ.
Сергей Лепехов
ЛГБТ, феминизм и прочее, им подобное - инструменты сокращения населения в интересах мирового капитализма, желающего иметь управляемую депопуляцию народа. Если оставить всё как есть - завтра ресурсы истощатся и капиталисту не на чем станет наживаться, поэтому они сегодня хотят сократить население, дабы ресурсы восстановились. Как только это будет сделано - вновь пойдёт пропаганда больших семей и множества детей, чтобы было уже на КОМ наживаться...

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