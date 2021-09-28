Кончита Вурст - символ того, что песня для Европы уже спета.

Численность населения в Европе сокращается, особенно среди коренных жителей. Но вместо всего этого европейцы в своём большинстве против повышения уровня рождаемости, практикуют толерантность, призывают к пропаганде ЛГБТ, свободной любви и т.
Численность населения в Европе сокращается, особенно среди коренных жителей. Но вместо всего этого европейцы в своём большинстве против повышения уровня рождаемости, практикуют толерантность, призывают к пропаганде ЛГБТ, свободной любви и т.
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