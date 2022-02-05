Почему дельта Окаванго, где живут 130 000 слонов, находится под угрозой исчезновения

Дельта реки Окаванго — это прекрасное место в самом сердце пустыни Калахари на севере Ботсваны. Разнообразный растительный и животный мир делают ее настоящим африканским чудом, но меняющаяся под давлением разных обстоятельств окружающая среда ставит этот рай под угрозу исчезновения.
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