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Врач Нилус назвала первые сигналы надвигающегося рака кишечника

Врач Нилус назвала первые сигналы надвигающегося рака кишечника

Полипы (тканевые образования), непосредственно аденоматозные полипы в желудочно-кишечном тракте могут быть очень опасны, их необходимо как можно быстрее удалить для предотвращения риск развития онкологии.

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