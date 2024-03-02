Врач Нилус назвала первые сигналы надвигающегося рака кишечника

Полипы (тканевые образования), непосредственно аденоматозные полипы в желудочно-кишечном тракте могут быть очень опасны, их необходимо как можно быстрее удалить для предотвращения риск развития онкологии.
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