Опубликована архитектура деловой программы экосистемы «Здоровое общество» на ПМЭФ-2024

На официальном сайте экосистемы «Здоровое общество» опубликована архитектура деловой программы одноименного пространства, которое будет функционировать в рамках Петербургского международного экономического форума – 2024.
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