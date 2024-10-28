Гастарбайтеры спрятались от полиции прямо в печку на хлебзаводе, но полицейские это заметили и решили её растопить

Avia.pro - СМИ Итак, друзья, утренняя планёрка на хлебозаводе в Одинцово, как обычно, обещала быть скучной: немного разговоров про качество муки, парочку шуток про то, как тесто "не встаёт", и, конечно, обсуждение нового рекорда по количеству испечённых батонов.