Америка и Китай. Конфронтация нарастает

Natalija Osminina

Во-первых, воевать с Китаем в военном смысле этого глагола США пока не собираются. Тайвань им на фиг не лежало. Им нужно оттяпать азиатские рынки у Китая. И тут вполне сойдет прокси-война руками островитян, которые будут блокировать китайские грузы, идущие по морю, и сухопутные пути прорыва к другим морям путем сговора с граничащими с Китаем странами. Во-вторых, дилемма республиканцев между опасениями, что Украина обрушится - и желанием "обрушить" предвыборную карьеру Байдена, склоняется в пользу второго. Иначе бы они не предприняли войнушку Израиля с Палестиной, исключительно для того, чтобы подпортить репутацию Бидона. Все поставлено на карту- Байден вырваться из капкана не должен. Иначе всем республиканцам хана. Для респубоиканцев главное- победа на выборах. Для этого все средства хороши. До выборов почти год. И за это время им нужно не допустить Байдена к выборам, для чего обвинив его во всех тяжких грехах. Иначе они боятся, что демократы все подтасуют и тогда, если победит Байден, демократы осуществят свою цель- сделают в США однопартийную систему и репрессивный режим. То есть, по сути республиканцы борятся за свою жизнь и свободу И участь Украины их интересует во вторую очередь- она может и подождать до их победы: "Денег нет, но вы держитесь".