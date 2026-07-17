Морская авиация ВМФ России отметит 110-летний юбилей отработкой навыков взлета и посадки на площадку без ориентиров

Сегодня, 17 июля, морская авиация Военно-Морского Флота России празднует свой 110-летний юбилей. Она была создана в 1916 году и с тех пор экипажи ежедневно в круглосуточном режиме выполняют важные задачи, сообщил сайт телеканала «Звезда».
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