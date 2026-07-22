Врач Викулов рассказал, как снизить риск вируса Коксаки в отпуске

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал не купаться в пресной воде и выбирать малолюдные пляжи, чтобы снизить риск заражения вирусом Коксаки, сообщает ИА НСН.
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