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Красавица-дочь Екатерины Стриженовой получила работу в МГИМО: «Дальше — больше»

Красавица-дочь Екатерины Стриженовой получила работу в МГИМО: «Дальше — больше»

Ведущая Первого канала похвасталась успехами 25-летней Александры. Екатерина Стриженова Личный архивЕкатерина Стриженова рассказала о новом этапе в жизни младшей дочери.

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