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В России высказались об угрозе прямой войны с США и НАТО

В России высказались об угрозе прямой войны с США и НАТО

Цели НАТО по-прежнему состоят в том, чтобы создавать возможности, прежде всего военно-политические, для устранения с мировой карты такого конкурента, каким является Россия, заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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