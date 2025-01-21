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Дети - наши лучшие учителя: как проект «Детский санпросвет» меняет культуру здоровья

Дети - наши лучшие учителя: как проект «Детский санпросвет» меняет культуру здоровья

Сетевое издание ZAB.RU, канал ZAB.TV и Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начинают совместный проект «Детский санпросвет», направленный на формирование и развитие ответственного отношения населения к своему здоровью и здоровью окружающих.

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