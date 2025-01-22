Число погибших из-за пожара на горнолыжном курорте в Турции достигло 76 человек

В ходе расследования задержали девять человек, заявил министр турецкого МВДКоличество погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в Турции увеличилось до 76, сообщает издание Bursa Hakimiyet со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.