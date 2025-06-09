Боевики теряют людской облик. Русские уничтожили позиции врага в Сумской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Серьёзные подразделения России идут неотвратимо к Сумам. Украинские боевики теряют свой человеческий облик из-за животного страха смерти, но в предчувствии своей неминуемой гибели продолжают готовить новые огневые позиции на пути русской армии.
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