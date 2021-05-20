«Динамо» анонсировало трансфер хоккеиста с игровым номером 26

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), московское «Динамо», анонсировал переход нового игрока. «Кто рано встаёт, тот трансфер первым узнаёт», — написано в публикации на официальной странице «Динамо» в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.