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РИА Новый день

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На Ямале объявлена беспилотная опасность

На Ямале объявлена беспилотная опасность

На Ямале объявлена беспилотная опасность. Как сообщает канал «Ямал. Официально» в Максе, граждане должны сохранять спокойствие.

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