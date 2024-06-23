Повестка в русских играх, Оборонная Пьеса «ВАРЯГ» и англоязычный блог Дмитрия Медведева

1. В России, в отличие от США и Европы, сообщество геймеров относительно здоровое. Часть сообщества внимательно следит, чтобы явная повестка не заразила игры отечественных разработчиков (ссылка):Увлечённые геймеры заметили в «Спарте 2035» тревожные сигналы и разработчикам пришлось отреагировать.