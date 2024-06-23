Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Повестка в русских играх, Оборонная Пьеса «ВАРЯГ» и англоязычный блог Дмитрия Медведева

Повестка в русских играх, Оборонная Пьеса «ВАРЯГ» и англоязычный блог Дмитрия Медведева

1. В России, в отличие от США и Европы, сообщество геймеров относительно здоровое. Часть сообщества внимательно следит, чтобы явная повестка не заразила игры отечественных разработчиков (ссылка):Увлечённые геймеры заметили в «Спарте 2035» тревожные сигналы и разработчикам пришлось отреагировать.

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