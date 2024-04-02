Молочный коктейль на завтрак: рецепты

В детстве все мы мечтали о том, чтобы есть только то, что нравится: мороженое, пирожные, шоколад. И пить молочные коктейли или газировку! Куда же без них? Не всё из то, что является желанным в нашем детстве, полезно, но одну маленькую мечту всё-таки можно исполнить – приготовить на завтрак молочный ….