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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Молочный коктейль на завтрак: рецепты

В детстве все мы мечтали о том, чтобы есть только то, что нравится: мороженое, пирожные, шоколад. И пить молочные коктейли или газировку! Куда же без них? Не всё из то, что является желанным в нашем детстве, полезно, но одну маленькую мечту всё-таки можно исполнить – приготовить на завтрак молочный ….

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