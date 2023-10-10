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Завершено расследование теракта в Петербурге, в котором был убит военкор Татарский

Завершено расследование теракта в Петербурге, в котором был убит военкор Татарский

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в котором был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

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