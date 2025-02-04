Просроченная задолженность по ипотечным кредитам жителей Петербурга выросла за последний год на 41 процент

Только за декабрь рост составил 275 миллионов рублей К 1 января общий размер просроченной задолженности по ипотечным кредитам физических лиц в Санкт-Петербурге достиг 4,569 миллиарда рублей, что является рекордным показателем, пишет РБК Петербург.