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Петербургский дневник

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Просроченная задолженность по ипотечным кредитам жителей Петербурга выросла за последний год на 41 процент

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам жителей Петербурга выросла за последний год на 41 процент

Только за декабрь рост составил 275 миллионов рублей К 1 января общий размер просроченной задолженности по ипотечным кредитам физических лиц в Санкт-Петербурге достиг 4,569 миллиарда рублей, что является рекордным показателем, пишет РБК Петербург.

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