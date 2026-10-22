© Александр Гальперин/РИА НовостиВ Йошкар-Оле в пилотном режиме запустили видеоаналитику на основе ИИ, которая автоматически выявляет пользователей электросамокатов, заехавших в закрытые для этого вида транспорта пешеходные зоны, и уведомляет ответственные городские службы.