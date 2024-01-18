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Премьер Пакистана прервал визит в Давос на фоне ситуации с Ираном

Премьер Пакистана прервал визит в Давос на фоне ситуации с Ираном

Global Look Press/PPI/Keystone Press Agency Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе из-за обострения отношений с Ираном и досрочно возвращается в Пакистан.

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