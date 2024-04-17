Перезагрузка миссии: NASA меняет подход к доставке образцов с Марса

NASA в поиске новых способов доставки образцов с Марса на Землю. Эти образцы, собранные марсоходом Perseverance в кратере Езеро, где миллиарды лет назад располагались озеро и дельта реки, представляют собой ценный научный материал.
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