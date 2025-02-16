Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости

я только проснулась))) после вчерашнего безумия в Мегаспорте, уснуть удалось только под утро! мы вчера всей семьей ходили, даже жены братьев.... потом всю ночь вместе смаковали каждую из 7 заброшенных шайб чистый кайф )))

Лена Мисько

не просто наблюдать.... а участвовать... ты просто не слышал как мы поддерживали ребят и что творилось в Мегаспорте, при каждой заброшенной шайбе а уж когда за три секунды до завершения игры - Мальцев забросил... в падении.... я думала Мегаспорт рухнет )))