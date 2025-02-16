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Не только о футболе

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Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости

Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости

1. «Реал» потерял очки в Ла Лиге, не сумев обыграть «Осасуну» – 1:1. Больше тайма «Мадрид» отыграл вдесятером после удаления Джуда Беллингема.

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Комментарии
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Лена Мисько
я только проснулась))) после вчерашнего безумия в Мегаспорте, уснуть удалось только под утро! мы вчера всей семьей ходили, даже жены братьев.... потом всю ночь вместе смаковали каждую из 7 заброшенных шайб чистый кайф )))
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21 час.
КУАТ
Да, после 0:4 сотворить 7:4! А наблюдать это!
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13 час.
Лена Мисько
не просто наблюдать.... а участвовать... ты просто не слышал как мы поддерживали ребят и что творилось в Мегаспорте, при каждой заброшенной шайбе а уж когда за три секунды до завершения игры - Мальцев забросил... в падении.... я думала Мегаспорт рухнет )))
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2 час.
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