Надежда Сасс: Украина под контролем США? Назовем все своими именами

Сегодня нет деления на пророссийских и антироссийских политиков в Европе. Правильнее говорить о самостоятельных игроках, отстаивающих суверенитет, и послушных игроков команды глобалистов, выполняющих волю Вашингтона.
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