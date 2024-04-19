Глубинное государство - мнения

Спрут глобального глубинного государства против России и человечества Понятие «глубинное государство» в последнее время стало достаточно популярным — им оперируют политики и общественные деятели, политологи и аналитики.
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