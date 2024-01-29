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Как тебе такое, Бейл: на что готовы российские актеры ради роли

Как тебе такое, Бейл: на что готовы российские актеры ради роли

Звезде Голливуда Кристиану Бейлу 30 января исполняется 50 лет. Актер известен тем, что ради ролей в кино подвергал тело удивительным метаморфозам — от экстремального похудения до набора десятков килограммов.

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