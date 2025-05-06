Россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа

Мошенники придумали новую схему обмана и под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа получают контроль над учетной записью жертвы на портале Госуслуг, сообщила доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.
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