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Россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа

Россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа

Мошенники придумали новую схему обмана и под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа получают контроль над учетной записью жертвы на портале Госуслуг, сообщила доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

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