Зеленского обвинили в дестабилизации Украины

Журналист Виталий Портников заявил, что разговоры президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» является прямым путем к дальнейшей дестабилизации государства.
Журналист Виталий Портников заявил, что разговоры президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» является прямым путем к дальнейшей дестабилизации государства.
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