Ошибки и ограничения ультразвуковой диагностики

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеОшибки и ограничения ультразвуковой диагностики УЗИ Ультразвуковое исследование (УЗИ) очень популярно. Оно доступно и безопасно. Но не все так хорошо, как хотелось бы.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковаспасибо за информацию.Алла ДубининаКак здесь все гладко в реальности все даже гадко. После того как выбито направление на узи туда еще надо попасть .После попытки в месяц пошла на платное обследование.Галина БарановаСовершенно с Вами согласна!И после всей этой "ПАРТИЗАНСКОЙ" войны еще предлагают предъявлять какие-то претензии...АЦАлексей ЦветковНикто не пишет, что УЗИ опасно для здоровья, особенно для детей в утробе матери, а зря. Именно УЗИ провоцирует появление дебилизма, даунизма и онкологии у детей.Комментировать
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