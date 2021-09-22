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Ошибки и ограничения ультразвуковой диагностики

Ошибки и ограничения ультразвуковой диагностики

УЗИ Ультразвуковое исследование (УЗИ) очень популярно. Оно доступно и безопасно. Но не все так хорошо, как хотелось бы.

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Альбина Колесникова
спасибо за информацию.
Алла Дубинина
Как здесь все гладко в реальности все даже гадко. После того как выбито направление на узи туда еще надо попасть .После попытки в месяц пошла на платное обследование.
Галина Баранова
Совершенно с Вами согласна!И после всей этой "ПАРТИЗАНСКОЙ" войны еще предлагают предъявлять какие-то претензии...
Алексей Цветков
Никто не пишет, что УЗИ опасно для здоровья, особенно для детей в утробе матери, а зря. Именно УЗИ провоцирует появление дебилизма, даунизма и онкологии у детей.

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