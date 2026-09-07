Происшествия
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Происшествия

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Перед судом в Ставрополе предстанут сожители, причинившие имущественный ущерб на сумму около 2 млн рублей при использовании электроэнергии

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по городу Ставрополю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч.

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