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"Работать с женой или мужем — всегда большое испытание". Муж Светланы Бондарчук рассказал о работе с ней

"Работать с женой или мужем — всегда большое испытание". Муж Светланы Бондарчук рассказал о работе с ней

52-летний муж Светланы Бондарчук Сергей Харченко рассказал об их совместной работе над ремейком советского фильма "Ночные забавы" (1991).

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