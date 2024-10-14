Глумившегося над бойцами СВО блогера Оморьяна обвинили в поддержке «Азова»*. Фото

Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, обвинили в поддержке батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России).
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